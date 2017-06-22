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Мак, Иванович и Джорджевич вернулись в расположение «Зенита»

22 июня 2017, четверг. 14:55. Футбол

Сегодня утром футболисты «Зенита» провели тренировку на сборе в Австрии. Занятие началось с традиционной разминки, затем футболисты приступили к беговой работе, упражнениям с мячом и отработке командных взаимодействий.

Как сообщает пресс-служба клуба, Роберт Мак, Бранислав Иванович и Лука Джорджевич, вернувшиеся в расположение клуба после отпуска, предоставленного им в связи с участием в матчах национальных сборных, тренировались по индивидуальной программе под руководством Фаусто Сальсано.

Во второй половине дня команде предоставлен выходной. 24 июня «Зенит» проведёт товарищеский матч с болгарским «Лудогорцем».

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Бранислав Иванович Лука Джорджевич Роберт Мак
Новости. Футбол
22 июня 2017, четверг
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