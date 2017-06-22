Смолов: огромное спасибо за сумасшедшую поддержку до самого финального свистка

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 2-го тура Кубка конфедераций с Португалией. Встреча состоялась 21 июня и завершилась победой португальцев (1:0). Единственный гол на 8-й минуте забил Криштиану Роналду.
«Огромное спасибо за сумасшедшую поддержку до самого финального свистка и даже после», — написал Смолов на своей официальной странице в «Инстаграме».
Следующий матч на Кубке конфедераций сборная России проведёт 24 июня против Мексики.
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