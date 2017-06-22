«Спартак» обыграл «Чертаново» в первом товарищеском матче межсезонья

«Спартак» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с клубом «Чертаново».
Встреча завершилась волевой победой «Спартака» со счётом 2:1. Уже на 3-й минуте после точного удара Антона Зиньковского футболисты «Чертаново» вышли вперёд в счёте, однако во втором тайме красно-белые смогли выправить ситуацию в свою пользу. Забитые мячи в составе действующих чемпионов России на свой счёт записали Силванус Нимели и Артём Самсонов.
Этот товарищеский матч стал первым для «Спартака» в нынешнем межсезонье.