Камерун — Австралия: Ангисса получил награду BUD AF Man of the Match

Полузащитник сборной Камеруна Андре-Франк Замбо Ангисса признан лучшим игроком матча 2-го тура группы B Кубка конфедераций с командой Австралии, получив приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
Ангисса стал автором гола в составе сборной Камеруна в конце первого тайма. Встреча, проходившая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась вничью со счётом 1:1.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций