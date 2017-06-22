Постекоглу: сборная Австралии сохраняет шансы на выход в плей-офф, я не сдаюсь

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу прокомментировал ничью с командой Камеруна (1:1) в матче группового этапа Кубка конфедераций.
«Был очень напряжённый матч, мы контролировали лишь части игры. Мы неплохо вошли в игру, но нам немного не хватило. У нас было несколько неплохих шансов, особенно в начале второго тайма. У сборной Австралии был на один день меньше отдыха, так что благодарен ребятам, что они выдержали. В обоих матчах мы показали те результаты, которые хотели, — сыграли так, как смогли. Разочарован тем, что сегодня пропустили, но по большому счёту мы диктовали игру. Есть определённый прогресс, я не сдаюсь. Во всех матчах хотим победить, в том числе и Чили. Ещё одна сложная игра, постараемся сделать всё возможное. Шансы на проход в плей-офф мы всё ещё сохраняем.
Камерун — очень эффективная команда, ловила нас на переходах, быстро убегали в контратаку, но мы здорово защищались. Наша оборона выглядела сегодня очень надёжно. До перерыва мы немного расслабились, и нас наказали голом. Нам нельзя расслабляться ни на секунду. Несколько раз соперники держали друг друга за майки, решили не назначать пенальти. Я не буду первым представителем, который будет на что-то жаловаться. Мы знали, что на этом турнире будет система видеоповторов. До сих пор всё было последовательно», — передаёт слова Постекоглу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.