Броос: сборная Камеруна была лучшей командой, мы должны были победить

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос прокомментировал ничью с командой Австралии (1:1) в матче группового этапа Кубка конфедераций.
«Как я говорил до матча, Австралия — сложный соперник. Было нелегко. Но у нас было много шансов и моментов. Нужно было забивать и второй раз, но нам назначали пенальти. Результат не так хорош, но мы
по-прежнему сохраняем шансы на выход из группы. Думаю, статистика говорит сама за себя, мы должны были победить. В течение 90 минут мы были лучшей командой. Но чтобы победить, надо забить.
Сегодня ситуация в отборочных на чемпионат мира не так хороша, мы отстаём на четыре очка от сборной Нигерии. Нам ещё дважды предстоит сыграть с Нигерией в отборочных, надо будет побеждать. Вижу, как моя
команда растёт, у нас много молодых ребят. Есть один важный момент — нужно забивать голы, необходимо реализовывать свои моменты.
Что касается следующей встречи, то самое главное — дождаться сегодняшнего результата игры Германии с Чили. Если результат для нас будет положительным, мы постараемся воспользоваться своим шансом. Мы по-прежнему не побеждали на этом турнире, так что это будет лучшей для нас мотивацией. Камерун хорошо сыграл и сегодня с Австралией, и с Чили.
Уже в матче с Чили российские болельщики поддерживали нас, сегодня у меня сложилось такое же впечатление. Им нравится наша команда, наш футбол и игра. Зрители сегодня выбрали болеть за нас, чему мы очень рады", — передаёт слова Уго корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.