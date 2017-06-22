«Урал» уступил «Марибору» в товарищеском матче

«Урал» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч с действующим чемпионом Словении клубом «Марибор». Встреча проходила в городе Баковцы (Словения) и завершилась победой местной команды со счётом 2:0.
В первом тайме команды голов не забили, а во второй половине встречи футболисты «Марибора» за две минуты забили два гола и обеспечили себе победу в матче.
Для «Урала» эта товарищеская встреча стала первой из трёх в рамках сбора. Следующими соперниками екатеринбуржцев в Словении станут местные клубы «Анкарана» и «Целе».
Товарищеский матч
«Марибор» (Словения) – «Урал» (Россия) – 2:0 (0:0)
Состав «Урала» в первом тайме: Годзюр, Балажиц, Ойеволе, Данцев, Кулаков, Павленко, Глушков, Димитров, Бикфалви, Ильин, игрок на просмотре.
Состав «Урала» во втором тайме: Арапов, Динга, Меркулов, Ставпец, Подоксенов, Коробов, Манучарян, Юсупов, три игрока на просмотре.