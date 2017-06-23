Паредес не хочет переходить в «Зенит», игрок интересен «Боруссии» Д и «Ювентусу»

Полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом интересуются «Боруссия» из Дортмунда и «Ювентус», при этом римский клуб оценивает игрока в € 25 млн. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Ранее в переговоры с футболистом вступал «Зенит», однако Паредес не выразил желания переходить в клуб из Санкт-Петербурга. В СМИ сообщалось, что «Зенит» был готов платить игроку € 3 млн в год, в то время как в «Роме» он получает € 1 млн за сезон.
22-летний аргентинец провёл 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Паредес перешёл в стан «волков» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за € 6 млн, затем провёл сезон в «Эмполи» на правах аренды.