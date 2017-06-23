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Валуев: такая сборная России будет нравиться нашим болельщикам

23 июня 2017, пятница. 12:12. Футбол

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.

«Первая победа над Новой Зеландией была достаточно лёгкой, забив два гола, могли ещё несколько раз поразить ворота соперника, при этом ничего не позволив впереди создать гостям. Возможно, сказался длительный перелёт и адаптационный период для соперников, потому что в матче с Мексикой Новая Зеландия выглядела по-другому, очень прилично играла, грамотно, ловила соперника на контратаках.

Вторая наша игра с Португалией, увы, оставила нас без очков, однако понравился второй тайм. Справились с волнением, возможно и португальцы играли по счёту, однако физически мы хорошо смотрелись, настрой боевой у игроков был, глаза горели. Такая сборная будет нравиться нашим болельщикам. Пижонов не любят, бойцов уважают. Ну что же, остался один матч с Мексикой, ничья не устроит сборную России, надо играть на победу. Верю, что получится», — написал Валуев, отвечая на вопросы болельщиков.

Комбаров: сборной России подходит лишь один результат — победа над Мексикой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Николай Валуев Кубок конфедераций
Новости. Футбол
23 июня 2017, пятница
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