Защитник «Севильи» Рами был замечен в компании Памелы Андерсон

31-летний французский защитник «Севильи» Адиль Рами был замечен в компании 49-летней американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон после совместного ужина в Ницце, сообщает The Sun. Это породило слухи о том, что Рами и Андерсон встречаются, хотя подтверждения информация на данный момент не получила.
Фотографию Рами и Андерсон можно посмотреть в «Твиттере».
Зимой этого года СМИ сообщали о романе Памелы Андерсон с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. У Рами есть ребёнок от модели Сидони Бьемон.