Акинфеев – лучший на КК по проценту отражённых ударов после двух туров

Голкипер сборной России и московского ЦСКА Игорь Акинфеев — лучший на Кубке конфедераций по проценту отражённых ударов после двух туров. По данным InStat, процент отбитых ударов составил 88%. Второе место занимает голкипер Новой Зеландии Стефан Маринович.
В то же время новозеландский голкипер занимает первое место по количеству отражённых ударов после двух туров на Кубке конфедераций. Стефан Маринович парировал 15 ударов. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев занимает второе место (7 ударов).
24 июня сборные Новой Зеландии и России проведут последние матчи на групповом этапе Кубке конфедераций. Новозеландцы в Санкт-Петербурге сыграют против Португалии, а россияне в Казани встретятся с Мексикой. Начало матчей — в 18:00 мск.