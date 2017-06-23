Черчесов: что странного в моём фото с Роналду, разве оно с инопланетянином?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как ему удалось сфотографироваться с нападающим «Реала» Криштиану Роналду после матча 2-го тура группы А Кубка конфедераций — 2017 со сборной Португалии (0:1).
«Фотография с Криштиану Роналду? Снимал нас мой пресс-атташе, даже не знаю, как фотография попала в прессу. Мы выходили с пресс-конференции, встретились, сфотографировались и разошлись. Что здесь странного? Разве я сфотографировался с инопланетянином?», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
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