Ф. Сильва: со сборной Австралии будет нелёгкий матч, как и все на КК-2017

Полузащитник сборной Чили Франсиско Сильва поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Австралии на Кубке конфедераций. Встреча состоится 25 июня.
«Мы ожидаем очень сложный матч, как и любые матчи на этом Кубке конфедераций. Это будет очень физический матч. То есть могу сказать точно, что это будет нелёгкий матч.
Как сохранить и не растерять энергию после матча с Германией? Обычно когда очень интенсивный матч играется, все бегут вперёд, отходят назад и на какой-то момент физическое состояние падает. И соответственно с тренировками наша команда постепенно наращивает свои физические показатели и улучшает их.
У Гари Меделя всё в порядке. И важно, чтобы мы могли знать, что он сможет играть на этой позиции и всё будет нормально», — передаёт слова Сильвы корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.