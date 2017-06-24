Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Карпин пояснил свои слова по поводу Черчесова и понимания футбола из ворот

24 июня 2017, суббота. 15:33. Футбол

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин пояснил собственные слова по поводу экс-голкипера национальной команды, а ныне главного тренера сборной Станислава Черчесова, подчеркнув, что он не ставил чьё-то понимание футбола под сомнение.

«Для всех, кто перепечатал и прочёл мою вчерашнюю цитату из программы «Тотальный разбор», поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Карпин — о Черчесове: какое там понимание футбола из ворот — вообще загадка
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная России — Футбол Валерий Карпин Станислав Черчесов
Новости. Футбол
24 июня 2017, суббота
15:33 «Локомотив» поменял спарринг-партнёра на сборе в Австрии
15:33 Карпин пояснил свои слова по поводу Черчесова и понимания футбола из ворот
15:30 Нобоа: сразу видно, что «Зенит» — высочайший уровень, здесь всё лучшее!
15:15 Робот предсказал победу Мексики над Россией и Португалии над Новой Зеландией
15:05 Медведев: неделю восстанавливался от микротравмы, к началу сезона буду в форме
15:04 Каррера: это эгоистично, но я бы хотел, чтобы сборная России не вышла из группы
14:42 Мутко: ФК «Сочи» взял мхатовскую паузу на год, мы просили их этого не делать
14:35 Кацаев проведёт сезон-2017/18 на правах аренды в «Анжи»
14:30 Мутко: других игроков в сборной России не будет — инопланетяне не прилетят
14:28 Хавбек «ПСЖ» Кальегари входит в сферу интересов «Зенита»
14:05 Мутко: если сборная России сыграет в свой футбол с Мексикой, у неё будет шанс
14:03 Мутко — о видеоповторах: это очень недешёвое удовольствие, но мы готовы
13:54 Лёв: игра с Камеруном не является формальностью для сборной Германии
13:40 Пицци: Австралия — мощный соперник, который может проявить себя в любом матче
13:40 Пицци: не пытаемся представить, что происходит в другой группе КК-2017
13:20 Браво может выйти в стартовом составе сборной Чили на матч с Австралией
13:17 Ф. Сильва: со сборной Австралии будет нелёгкий матч, как и все на КК-2017
13:00 Фассоне: «Милан» не будет долго ждать ответа от Доннаруммы
12:52 «Краснодар» предложил защитнику «Шальке» Аого контракт с зарплатой 3 € млн
12:52 Сын Паоло Мальдини в составе «Милана» U16 выиграл чемпионат Италии
12:41 Сын Ахрика Цвейбы перешёл в петербургское «Динамо»
12:28 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
12:19 Переход защитника «Монако» Фабиньо может обойтись «Манчестер Юнайтед» в € 50 млн
11:52 Верратти выдвинул условие «ПСЖ», при выполнении которого он останется в клубе
11:48 Месси в пятый раз признан MVP «Барселоны» по итогам сезона
11:32 «ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» € 68 млн за Агуэро
11:21 «Вердер» продлил контракт с 37-летним вратарём Дробны
11:17 Агент хавбека «Сантоса» Лимы опроверг информацию о контракте с «Барселоной»
11:05 Каррера посоветовал Манчини не свистеть в доме
11:00 Собирай свою команду, сыграй в турнире «Чемпионата» на корабле
10:50 Каррера: от Манчини будут ждать результата, дерби с «Зенитом» будет красивым
10:47 Бубнов: рискну поставить на сборную России в игре с Мексикой, но уверенности нет
10:36 Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» станет сильнее в новом сезоне
10:20 Мурьель: надеюсь, агент позвонит мне по поводу предложений в ближайшие дни
10:16 «Барселона» поздравила Месси с 30-летием
10:14 «Амкар» не сыграет с «Астрой» и перенёс товарищеский матч на 27 июня
10:00 Агент: Деулофеу способен заменить Салаха в «Роме», это отличный клуб и вариант
09:52 Очоа: я бы хотел продолжить играть в чемпионате Испании
09:44 Дроздов: БАТЭ, «Шахтёр» С и минское «Динамо» спокойно могут играть в РФПЛ
09:41 «Спартак» отправился на сбор в Австрию с 24 футболистами
09:31 Девич: со сборной Украины я не попрощался, думаю, вызов будет
09:28 Миньоле: все в «Ливерпуле» по-настоящему жаждут трофеев
09:12 Вьери: не уверен, заслуживает ли Бернадески играть за «Ювентус» или «Интер»
08:55 Куртуа хочет потребовать от «Челси» удвоить его зарплату
08:20 Отец Доннаруммы: никогда не обсуждаем решения Джанлуиджи, хотим лучшего для него
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Станет ли матч с Мексикой последним для России на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017