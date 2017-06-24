Карпин пояснил свои слова по поводу Черчесова и понимания футбола из ворот

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин пояснил собственные слова по поводу экс-голкипера национальной команды, а ныне главного тренера сборной Станислава Черчесова, подчеркнув, что он не ставил чьё-то понимание футбола под сомнение.
«Для всех, кто перепечатал и прочёл мою вчерашнюю цитату из программы «Тотальный разбор», поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.