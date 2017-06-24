Карпин — о Черчесове: какое там понимание футбола из ворот — вообще загадка

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин высказал мнение об игре сборной России под руководством Станислава Черчесова и поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций с командой Мексики, который состоится в субботу на стадионе «Казань Арена».
«При Черчесове перешли на схему с тремя центральными защитниками, то есть посыл уже понятен. С такой игрой в обороне много пропускать не будем, но что будем делать в атаке — пока не знаю. Мутко же видит, как работает Черчесов и что он пытается привить. Раз он видит — прекрасно. После матча с Португалией мне очень тревожно за нашу сборную.
Игнатьев говорил, что Черчесова в своё время сделали капитаном, поскольку он проявил характер, смекалку, твёрдость духа, строгость к полевым игрокам и лидерские качества? Ну, это, наверное, только Борис Петрович и видел. Из полевых игроков никто такого не ощущал. Можно понимать футбол, если ты находишься рядом с условным Пятницким или Ледяховым, то есть в центре поля. А Черчесов находился в воротах. Какое там понимание из ворот — вообще загадка.
Сборная Мексики очень похожа на Чили образца первого тайма с Германией. С мексиканцами нам будет тяжело. Хотя когда было легко? Даже наше поколение на крупных турнирах было ни о чём, но мы хотя бы на них попадали. Хотелось бы пожелать нашей сборной выиграть, но если оценивать объективно, то, думаю, будет ничья. И это у меня ещё радужные ощущения», — заявил Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».