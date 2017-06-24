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Видео. Атмосфера в Казани в преддверии матча Россия — Мексика

24 июня 2017, суббота. 16:54. Футбол

«Чемпионат» представляет вам видео, посвящённое атмосфере, которая царит в Казани в преддверии матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики. На игру приехало немало поклонников мексиканской команды.

Встреча состоится сегодня, 24 июня, и начнётся в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия.

Положение команд в группе А после двух туров:

1. Мексика — 4 очка

2. Португалия — 4 очка

3. Россия — 3 очка

4. Новая Зеландия — 0 очков

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мексикой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 июня 2017, суббота
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