Директор «Ливерпуля» отшутился в ответ на просьбу болельщика купить Обамейянга

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур в шутливой форме ответил болельщику, который предложил приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамейянга. Ранее в английских СМИ появилась информация о том, что немецкий клуб запросил у красных за габонского футболиста £ 63 млн (€ 71 млн).
«Если Обамейянга, как сообщается, можно выкупить за £ 63 млн, пожалуйста, сделайте это. Вы ведь сможете компенсировать большую часть денег на продаже футболок!» — написал болельщик «Ливерпуля» в «Твиттере», обращаясь к Муру.
«Вся прибыль от продажи футболок пропадёт из-за цены нанесения его фамилии на футболки», — ответил фанату исполнительный директор английского клуба.