Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Источник: «Зенит» договорился с «Ромой» о трансферах Паредеса и Маноласа

24 июня 2017, суббота. 18:50. Футбол

«Зенит» достиг соглашения с «Ромой» о переходах защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что в ближайшие часы клубы должны закрыть все детали сделки по Маноласу, «Зенит» уже подготовил греческому футболисту контракт. Что касается Паредеса, то его трансфер будет полностью оформлен 26 или 27 июня. В сумме оба футболиста обойдутся «Зениту» в € 65 млн.

22-летний Паредес провёл 27 матчей за «Рому» в минувшем сезоне Серии А, отметившись 3 голами. На счету 26-летнего Маноласа 33 матча и один гол.

Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Рома ФК Зенит Костас Манолас Леандро Паредес Трансферы
Новости. Футбол
24 июня 2017, суббота
20:03 Новая Зеландия — Португалия: Роналду получил награду BUD AF Man of the Match
20:00 Ошибка Акинфеева и лица болельщиков сборной России — в фоторепортаже из Казани
19:58 Мексика — Россия: Ирвин Лосано получил награду BUD AF Man of the Match
19:53 Сборная России — третья хозяйка Кубка конфедераций, не сумевшая выйти из группы
19:51 Португалия разгромила Новую Зеландию и с первого места вышла в полуфинал КК-2017
19:51 Сборная России проиграла Мексике и завершила борьбу на Кубке конфедераций — 2017
19:44 Новая Зеландия — Португалия: матч стал самым посещаемым на Кубке конфедераций
19:42 Спаллетти: я изо всех сил пытаюсь передать свои убеждения «Интеру»
19:31 Первую красную карточку на Кубке конфедераций — 2017 получил Жирков
19:26 Мексика — Россия: гол Морено был отменён арбитром после просмотра видеоповтора
19:24 Пепе получил вторую жёлтую карточку на КК-2017 и пропустит полуфинальный матч
19:20 Бутенко: судья правильно не назначил два пенальти в ворота сборной Мексики
19:18 Мексика — Россия: на матче повторён рекорд посещаемости «Казань Арены»
19:01 Хусаинов: пенальти за фол на Жиркове в ворота сборной Мексики был железобетонный
19:01 Карпин: если сборная России продолжит так играть с Мексикой, то одержит победу
18:58 Сенатор Пушков: судья ошибся, как всегда, не в пользу России. Чистый пенальти
18:50 Источник: «Зенит» договорился с «Ромой» о трансферах Паредеса и Маноласа
18:50 Йорк: «Манчестер Юнайтед» может приобрести любого игрока
18:38 Моутинью стал 5-м игроком, сыгравшим 100 и более матчей за сборную Португалии
18:30 «Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Лудогорцем»
18:28 Дриусси будет зарабатывать в «Зените» € 2,5 млн в год
18:25 Мексика — Россия: судья пересмотрел повтор с падением Смолова и не дал пенальти
18:20 Фанаты сборной России подготовили баннер в честь легенд отечественного футбола
18:15 Агент: «Интер» хочет отдать Габигола в аренду, претенденты есть
18:09 «Краснодар» в контрольном матче разгромил СКА
18:07 Экс-нападающий ЦСКА и «Баварии» Олич объявил о завершении карьеры
18:07 ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч со «Штурмом»
18:02 Паулиньо подтвердил интерес к нему со стороны «Барселоны»
17:54 Директор «Ливерпуля» отшутился в ответ на просьбу болельщика купить Обамейянга
17:36 «Зенит» всё ещё хочет заполучить полузащитника «Интера» Брозовича
17:30 Мэр Казани объяснил, почему в городе решили нарисовать граффити с Камболовым
17:28 Постекоглу: в сборной Чили масса игроков, которые могут сделать вам больно
17:22 Спаллетти: «Интер» нуждается в таких игроках, как Валеро, он может стать лидером
17:15 Напутствие Мутко, чебурашка с фанатами, граффити с Камболовым. Фото из Казани
17:02 Сборная Мексики назвала состав на матч с командой России
16:57 Новая Зеландия — Португалия: стали известны стартовые составы
16:54 Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мексикой
16:54 Видео. Атмосфера в Казани в преддверии матча Россия — Мексика
16:45 Кэхилл: матч со сборной Чили будет замечательным испытанием для Австралии
16:40 Будковский: в «Анжи» оставаться не планирую, на сборы с «Шахтёром» не поеду
16:24 Постекоглу: восхищаюсь сборной Чили, там игроки, выступающие на высшем уровне
16:23 В Италии утверждают, что переход Думбия из «Ромы» в «Спортинг» сорвался
16:02 Уна, которым интересуется «Зенит», определится с новым клубом в ближайшие дни
15:58 А. Заболотный: слежу за карьерой Слуцкого, желаю ему успехов в новом клубе
15:54 Детский пресс-центр программы «Футбол для дружбы» начал работу в 64 странах
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Станет ли матч с Мексикой последним для России на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017