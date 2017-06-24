Источник: «Зенит» договорился с «Ромой» о трансферах Паредеса и Маноласа

«Зенит» достиг соглашения с «Ромой» о переходах защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что в ближайшие часы клубы должны закрыть все детали сделки по Маноласу, «Зенит» уже подготовил греческому футболисту контракт. Что касается Паредеса, то его трансфер будет полностью оформлен 26 или 27 июня. В сумме оба футболиста обойдутся «Зениту» в € 65 млн.
22-летний Паредес провёл 27 матчей за «Рому» в минувшем сезоне Серии А, отметившись 3 голами. На счету 26-летнего Маноласа 33 матча и один гол.