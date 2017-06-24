Спаллетти: я изо всех сил пытаюсь передать свои убеждения «Интеру»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что старается привить команде правильное отношение к делу.
«Посмотрите на мои руки. Это руки того, кто любит жить в сельской местности, работать в огороде. У меня есть определённые ценности, и я изо всех сил пытаюсь передать свой рабочий метод и свои убеждения команде. Речь именно о команде в целом, а не об отдельных личностях.
Каждый игрок чувствует, что ему что-то причитается, хотя на самом деле им нужно беспокоиться о том, чтобы самим что-то дать клубу. Те, кто будет играть здесь, должны чувствовать, что они — „Интер“, а не футболисты, выступающие за „Интер“. В противном случае нет смысла говорить о чувстве принадлежности», — цитирует Спаллетти Gazzetta dello Sport.