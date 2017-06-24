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Нигматуллин: по Акинфееву будет решать тренерский штаб, пора давать шанс молодым

24 июня 2017, суббота. 20:43. Футбол

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение национальной команды от сборной Мексики (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.

«Как и все болельщики России, смотрел матч, надеялся на чудо. К сожалению, чуда не произошло. Мексиканцы были живее, мобильнее, слаженнее. Они использовали свои моменты. Да, у нас тоже были моменты, отличные эпизоды, в которых было легче забить, чем ударить выше, как в моменте Смольникова.

После матча с Португалией были сделаны выводы. Там мы играли осторожно, а сегодня нам нужна была только победа. Наши активно начали, навязывали инициативу с первых минут. В первом тайме удавалось многое. Наши футболисты, к сожалению, в двух эпизодах шли нацеленно на пенальти, нежели пытались пройти дальше и забить.

Со Смоловым момент спорный, но в ситуации с Жирковым я точно не согласен с решением футболиста. Нужно было устоять на ногах и решать вопрос. Наши поникли после первого пропущенного гола. Скажем так, мы забили и откатились назад, пытаясь контролировать игру, но пропустили через несколько минут. После этого такой воодушевленной игры у нас уже не было. Только эпизодами.

Что касается ситуации с Акинфеевым, то все видят только ошибки вратаря, про сейвы никто не помнит. Безусловно, сейчас никто не будет помнить про спасения, сейчас все держат в голове только две ошибки Игоря — в матчах с Португалией и Мексикой. Оба гола — вратарские. И оба напрямую повлияли на результат. Сегодня наш вратарь не должен был играть ни руками, ни ногами. Нужно было всем устрашающим видом лететь на мяч головой. Васину одному было бы сложно спасти. Акинфеев должен был напугать нападающего и выносить мяч из штрафной.

Тренерский состав будет решать, что делать дальше. Наверное, пора давать шанс молодым.
Как говорится, один в поле не Головин. Многие ребята сегодня пытались брать игру на себя. В таком матче трудно выделить кого-то. Нам нужно воспитывать цельную, единую команду. Надеюсь, все сделают правильные выводы, не создавая катастрофу. Пока порадуемся, что у нас так хорошо был организован Кубок конфедераций. Будем верить, что на такой же уровень выйдет и игра нашей сборной», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

Хохлов: Акинфеев допустил серьёзную ошибку, которая повлияла на результат
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Игорь Акинфеев Руслан Нигматуллин Кубок конфедераций
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24 июня 2017, суббота
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