Моутинью: сборной Португалии приятна поддержка российских болельщиков

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился впечатлениями от победы над командой Новой Зеландии в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фернанду Сантуша.
«Играть в таком графике сложно, но нам удалось выйти из группы с хорошими показателями. Теперь нам нужно отдохнуть и подготовиться к полуфиналу, чтобы быть в оптимальной форме. Я очень горд играть за свою сборную, надеюсь, смогу продолжать и дальше. Это одна из самых важных для меня целей. Когда я забиваю за сборную, то испытываю гордость. Хочу и дальше помогать своей национальной команде.
Конечно, для нас на первом месте поддержка португальцев, но и поддержка русских болельщиков нам приятна. Здорово, что за нас болеют в разных странах», — передаёт слова Моутинью корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.