Ари: могу получить российский паспорт в ближайшие месяцы, процесс возобновился

Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что может получить российское гражданство в ближайшие месяцы.
«Мне посчастливилось получить предложение от Фабио Капелло о получении российского гражданства, когда он тренировал сборную России. Но потом этот процесс остановился и никто со мной не связывался. Однако сейчас процесс возобновился, и, может быть, я получу российский паспорт уже в ближайшие месяцы. Чувствую себя спокойно в связи с этим, сейчас я думаю о своём клубе и концентрируюсь на том, чтобы помочь „Локомотиву“, — цитирует Ари ESPN Brasil.
Мутко: мне нравится команда, которую строит Черчесов, и я буду с ней