Черчесов подшутил над немецкой журналисткой после вопроса о давлении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики подшутил над немецкой журналисткой, задавшей вопрос о давлении. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Чувствую ли я давление? Иногда я вас, журналистов, не понимаю. Моё артериальное давление? Если это у вас высокое давление, то, наверное, из-за того что рядом с вами стоят два красивых мужчины.
Сейчас всё в порядке, но по ходу матча эмоций было много. Мы хотели победить. В последних матчах характер моей команды в полном порядке», — сказал Черчесов в интервью ARD.
Рядом с Черчесовым находился экс-игрок «Динамо» Кевин Кураньи, который иногда работает экспертом ARD.
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