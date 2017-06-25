Дель Пьеро: если Роналду несчастлив в «Реале», в «Ювентусе» найдётся место

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро сказал, что туринский клуб будет рад пригласить к себе нападающего Криштиану Роналду, если тот решит расстаться с мадридским «Реалом».
«Мы надеемся вновь выиграть Лигу чемпионов однажды. И если Криштиану Роналду несчастлив в мадридском „Реале“ и хочет уйти, в „Ювентусе“ найдётся для него место», — приводит слова Дель Пьеро Marca.
Криштиану Роналду склоняется к тому, чтобы покинуть мадридскую команду из-за проблем с испанской прокуратурой. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов испанским властям на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.
Роналду не планирует выплачивать € 14,7 млн налоговым органам Испании