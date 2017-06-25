Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес близок к переходу в «Манчестер Сити». 28-летний испанец на следующей неделе пройдёт медицинское обследование в английском клубе, сообщает журналист BT Sport Энтони Харрис.
Вместе с Мартинесом на медосмотр прибудет защитник «Ювентуса» Дани Алвес. 34-летний бразилец, скорее всего, расторгнет контракт с туринским клубом.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хорошо знаком с Мартинесом по совместной работе в «Баварии», а с Алвесом — по работе в «Барселоне».