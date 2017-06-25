Лапорта: в 2003 году «Барселона» выбирала между Бекхэмом, Роналдиньо и Анри

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как каталонский клуб в 2003 году вёл переговоры с полузащитником Дэвидом Бекхэмом, в итоге перешедшим из «Манчестер Юнайтед» в «Реал».
«В 2003 году мы выбирали между Дэвидом Бекхэмом, Роналдиньо и Тьерри Анри. «Юнайтед» сказал нам, что продаст Бекхэма, если мы выиграем президентские выборы, но в то время мы были не так сильны.
Они использовали нас, и в конце концов Бекхэма купил «Реал». Мы встретились в аэропорту Хитроу и подписали документ, в котором говорилось о том, что «МЮ» продаст нам Бекхэма, если мы договоримся с его агентом, но у нас ничего не получилось. Мы приехали в Ниццу на переговоры, а он сказал, что подумает. Мы долго ждали ответа, а затем приобрели Роналдиньо», — цитирует Лапорту Marca.