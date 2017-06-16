Лапорта: в 2006 году Месси был близок к переходу из «Барселоны» в «Интер»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что нападающий каталонцев Лионель Месси в 2006 году был близок к переходу в «Интер».
«Это было в 2006 году, „Интер“ сделал предложение по Месси. Они были готовы заплатить отступные в размере € 150 млн, поэтому мы позже подняли эту сумму до € 250 млн.
Но я всегда был уверенным в своих отношениях с отцом Месси — Хорхе. И я сказал ему:« Им придётся заплатить всю сумму, потому что я не буду продавать Лионеля. Он будет здесь счастлив, он прославится в нашем клубе. Там, в «Интере», он выиграет только в финансовом отношении. Вашему сыну суждено стать величайшим футболистом в истории, а здесь у него будет команда, которая поможет добраться до этой цели. Он не пожалеет, если останется», — цитирует Лапорту The Guardian.