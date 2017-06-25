Зотов: материалы по словам Лебедева о Жиркове будут переданы в комитет по этике

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал высказывание вице-спикера Госдумы и члена исполнительного комитета РФС Игоря Лебедева в адрес полузащитника Юрия Жиркова после матча национальной команды со сборной Мексики (1:2) в Кубке конфедераций.
«Я, безусловно, согласен с мнением Семёна Андреева (председатель комитета по этике РФС. — Прим. «Чемпионата»), что высказывание Игоря Лебедева абсолютно неприемлемо. Я понимаю, сейчас эмоции, и болельщики пытаются найти виноватых. Раньше подвергался атаке Васин, а сейчас Акинфеев с Жирковым. Но на самом деле болельщиков я понять могу, а лица, являющегося членом исполкома РФС, нет. Эмоции фанатов это одно, но такое агрессивное высказывание человека, который должен влиять на развитие этой организации, неприемлемо вдвойне.
Разжигать народную ненависть к отдельным футболистам совершенно неправильно. Ребята сражались. В этом матче обвинить наших игроков в нежелании играть, как было раньше, невозможно. Все бились. Да, мы сейчас находимся на таком уровне, на котором не можем выигрывать все турниры. Мы сегодня не сборная образца СССР-86 и 88. Но надо смириться с этим. Ребята играли и бились. Они не заслуживали такой критики от Лебедева.
Я думаю, что в ближайшее время материалы будут переданы в комитет по этике, и там будет дана соответствующая оценка. Мне кажется, Игорю будет легче самому уйти. Он мог бы комментировать ситуации, матчи, но не в такой манере, не обижая футболистов. Да, если ты специалист и разбираешься в футболе, разложи всё по полочкам и покажи свои знания. Но бегать и обзываться… Это какой-то детский сад», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.