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Григорян: некоторые фанаты «Анжи» не могут освободиться от комплекса топ-игроков

25 июня 2017, воскресенье. 16:22. Футбол

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о принципах формирования состава команды, которых он придерживается.

«Некоторые из болельщиков никак не могут освободиться от комплекса топовых футболистов, которые ещё недавно выступали в составе «Анжи». Они, конечно, оставили свой яркий след в истории клуба, но нужно понять, что на данный момент клуб обладает определёнными финансовыми возможностями, и за их рамки мы не можем вылезти.

Предположим, напрашивается в их понимании нападающий, защитник и полузащитник топ-уровня. Но надо же осознавать, что затраты на них будут несоизмеримыми с тем, что имеет наш костяк. Я не хочу такого разделения и не хочу, чтобы в моей команде из-за этого создавалась конфликтная атмосфера.

Есть вещи, которые трудно понять болельщикам. Мы не пойдём на чрезмерные траты и уступки. И это позиция нашего президента Османа Кадиева — жить по средствам. Поэтому в комплектовании на первом месте то, что футболисты должны соответствовать игровой идее, которую я преследую. Прежде всего, это вести интенсивную игру как в атаке, так и в обороне. Иметь бойцовские качества и очень высокую мотивацию.

Мы подбираем футболистов не исходя от имён и возрастов. В недавнем интервью я сказал, что лучше взять игроков ФНЛ, но лидеров в своих командах, чем игроков, которые скачут в Премьер-Лиге из клуба в клуб, не имея игровой практики. Но журналист неправильно интерпретировал мои слова о молодых футболистах из ФНЛ. И сразу же пошла критика в мой адрес. Но на самом деле я имел в виду квалифицированного, мотивированного футболиста, лидера в своей команде.

Мы же не виноваты, что у клуба сейчас ограниченные средства. Послушайте, я тоже хочу иметь в составе дорого квалифицированного футболиста. Но если нет такой возможности, что прикажете в таком случае делать? Мы подбираем людей, которые, прежде всего, хотят играть в «Анжи». Мы не смотрим на паспорт, но мы стараемся не нарушать баланс между молодыми и опытными игроками.

Я не хочу, чтобы мотивацией прихода футболистов в «Анжи» были только деньги. Основной мотивацией должно быть желание играть в «Анжи», с честью и достоинством представлять республику. Мы хотим играть с футболистами, которые имеют железный характер и огромное желание.

Фактически костяк команды уже создан. Мы ждём пару игроков, которые, не имея звёздный статус, по своему потенциалу очень сильны и могут принести пользу команде. Допустим, на позицию «десятки» клуб ведёт переговоры с игроком национальной сборной одной из стран. Очень сильный футболист и уже на данный момент очевидно, что через сезон его имя всплывёт где-нибудь в Испании, Италии или Германии", — сказал Григорян в интервью пресс-службе «Анжи».

Григорян: бросил употреблять спиртное, успел наделать много глупостей, когда пил
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
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Анжи Александр Григорян
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
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