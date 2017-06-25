«Суонси» отклонил предложение «Эвертона» по Сигурдссону в размере £ 27 млн

«Суонси Сити» отклонил предложение «Эвертона» по трансферу полузащитника Гилфи Сигурдссона. По данным ESPN, «ириски» предложили за 27-летнего футболиста £ 27 млн (€ 30,6 млн), но «лебеди» это предложение отклонили.
Прошлым летом бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» подписал новый четырёхлетний контракт с «Суонси».
Недавно сообщалось, что в летнее трансферное окно «Тоттенхэм» попытается вернуть Сигурдссона в свои ряды.
В прошлом сезоне в 38 матчах английской Премьер-лиги исландский полузащитник в 38 матчах забил девять мячей и сделал 13 голевых передач.