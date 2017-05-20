«Тоттенхэм» готов заплатить за Сигурдссона £ 25 млн

«Тоттенхэм Хотспур» попытается летом вернуть в свои ряды полузащитника Гилфи Сигурдссона, ныне выступающего за «Суонси Сити», утверждает Daily Mail. За 27-летнего хавбека «шпоры» готовы заплатить £ 25 млн.
Сигурдссон ранее уже выступал за «Тоттенхэм», но летом 2014 года перешёл в «Суонси» за € 10 млн. Контракт был подписан на 4 года.
Отметим, что изначально «Тоттенхэм» хотел купить полузащитника «Эвертона» Росса Баркли, но «ириски» потребовали за него £ 50 млн.
В нынешнем сезоне Сигурдссон провёл 37 матчей в чемпионате Англии, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач.