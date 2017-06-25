За игрой Чили – Австралия наблюдают 33 639 зрителей, Германия – Камерун — 30 230

На матче 3-го тура группы B Кубка конфедерации между сборными Чили и Австралии присутствует 33 639 человек, сообщает пресс-служба ФИФА.
Встреча Чили – Австралия проходит на стадионе «Спартак Арена» в Москве. Вместимость арены составляет 45 360 человек.
На матче Германия – Камерун, проходящем параллельно в Сочи на стадионе «Фишт», присутствует 30 230 человек. Вместимость «Фишта» — 47 659 человек.
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«Чемпионат» ведёт текстовые онлайн-трансляции матчей Чили – Австралия и Германия – Камерун.