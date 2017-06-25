Пицци: Португалия — непростой соперник, но против нас тоже будет непросто играть

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал ничью с командой Австралии (1:1) в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций. Команда Чили заняла второе место в группе B и в полуфинале турнира встретится с командой Португалии 28 июня.
«Мы выполнили нашу первую задачу. Ни в коем случае мы не переоценивали свои возможности и не страдали от чрезмерной уверенности в себе. По ходу игры вне всяких сомнений нам приходилось адаптироваться к игре и пытаться навязать свою. Соперник играл очень агрессивно, в отдельных случаях они даже нас переиграли. Было немало обстоятельств, которые не позволили нам проявить себя в полной степени. Сегодня не было индивидуальных действий, нам приходилось постоянно бороться за мяч. Что касается физической подготовки, то команда выложилась на полную. У соперника другая форма игры — они не настолько инициативны. Но я ещё раз повторю то, что говорил ранее: у нас были разные возможности, мы могли внести определённые изменения в состав, но я полностью доверяю игрокам, которые вышли сегодня на поле. Мы проделали большой путь и рады, что вышли в полуфинал и увидели максимальный уровень футбола от наших игроков. Теперь будем готовиться к полуфиналу и планировать матч с Португалией.
Браво? Я в нём уверен. У нас были определённые сомнения, когда мы тренировались и готовились к этому матчу. Это же элитные футболисты. Обычно такой долгий период требуется всем, чтобы восстановиться. Клаудио — профессиональный футболист, полностью приверженный своему делу. Он себя хорошо чувствовал, поэтому мы были уверены, что он нормально сыграет в этом матче. Для нас очень важно, что Клаудио в команде. Он пример для партнёров, особенно для молодых. Клаудио очень важен для команды. Я думаю, не стоит напоминать о том, что он один из лучших вратарей в мире.
Матч с Португалией будет очень мощным. Посмотрим, как все восстановятся к этой встрече. Все игроки готовы играть. Португалия — непростой соперник, не так уж и легко обыграть чемпионов Европы. У них отличный подбор игроков, состав с громкими именами, а тренер прекрасно знает своих игроков. Но, знаете, против нас тоже будет непросто играть. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть. У нас всего два дня отдыха, у Португалии – три. Это преимущество для них, но мы не можем жаловаться. После этого матча у победителя будет тоже на один день больше, чем у соперника», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.