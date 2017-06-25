Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пицци: Португалия — непростой соперник, но против нас тоже будет непросто играть

25 июня 2017, воскресенье. 20:37. Футбол

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал ничью с командой Австралии (1:1) в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций. Команда Чили заняла второе место в группе B и в полуфинале турнира встретится с командой Португалии 28 июня.

«Мы выполнили нашу первую задачу. Ни в коем случае мы не переоценивали свои возможности и не страдали от чрезмерной уверенности в себе. По ходу игры вне всяких сомнений нам приходилось адаптироваться к игре и пытаться навязать свою. Соперник играл очень агрессивно, в отдельных случаях они даже нас переиграли. Было немало обстоятельств, которые не позволили нам проявить себя в полной степени. Сегодня не было индивидуальных действий, нам приходилось постоянно бороться за мяч. Что касается физической подготовки, то команда выложилась на полную. У соперника другая форма игры — они не настолько инициативны. Но я ещё раз повторю то, что говорил ранее: у нас были разные возможности, мы могли внести определённые изменения в состав, но я полностью доверяю игрокам, которые вышли сегодня на поле. Мы проделали большой путь и рады, что вышли в полуфинал и увидели максимальный уровень футбола от наших игроков. Теперь будем готовиться к полуфиналу и планировать матч с Португалией.

Браво? Я в нём уверен. У нас были определённые сомнения, когда мы тренировались и готовились к этому матчу. Это же элитные футболисты. Обычно такой долгий период требуется всем, чтобы восстановиться. Клаудио — профессиональный футболист, полностью приверженный своему делу. Он себя хорошо чувствовал, поэтому мы были уверены, что он нормально сыграет в этом матче. Для нас очень важно, что Клаудио в команде. Он пример для партнёров, особенно для молодых. Клаудио очень важен для команды. Я думаю, не стоит напоминать о том, что он один из лучших вратарей в мире.

Матч с Португалией будет очень мощным. Посмотрим, как все восстановятся к этой встрече. Все игроки готовы играть. Португалия — непростой соперник, не так уж и легко обыграть чемпионов Европы. У них отличный подбор игроков, состав с громкими именами, а тренер прекрасно знает своих игроков. Но, знаете, против нас тоже будет непросто играть. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть. У нас всего два дня отдыха, у Португалии – три. Это преимущество для них, но мы не можем жаловаться. После этого матча у победителя будет тоже на один день больше, чем у соперника», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Австралии - Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная Чили — Футбол Клаудио Браво Хуан Антонио Пицци
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
21:45 Кокорин: не считаю корректным комментировать игру сборной России
21:37 Дзюба – о послании в «Инстаграме»: это шутка, просто эмоция, а люди додумывают
21:31 Тим Кэхилл: сборная Австралии составила конкуренцию одной из лучших команд мира
21:30 Лицо в крови, фанаты в образе Видаля и другие фото с матча Чили – Австралия
21:24 Киммих: погода в Сочи лучше, чем в Казани. Рад, что остаёмся здесь до полуфинала
21:21 Вернер: сложно сказать, хотел бы я сыграть в полуфинале с Мексикой или Россией
21:15 «Ницца» объявила о подписании нового контракта с Балотелли
21:14 Дракслер: сегодня сборная Германии сделала ещё один шаг к победе в КК-2017
21:05 «Анжи» обыграл «Астру» в товарищеском матче
21:01 «Динамо» сыграло вничью с «Ваккером», ведя 2:0 после первого тайма
20:55 Германия — Камерун — 3:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
20:55 Постекоглу: я расстроен, сборная Австралии хотела выйти из группы
20:50 Зобнин: очень переживал за сборную России, очень хотелось ей помочь
20:44 Пицци: надеюсь, у сборной Чили будет возможность посмотреть Санкт-Петербург
20:43 Дюков – о словах Лебедева: подобная форма критики игроков недопустима!
20:37 Пицци: Португалия — непростой соперник, но против нас тоже будет непросто играть
20:32 Чили — Австралия — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
20:28 Тульский «Арсенал» продлил контракт с Беляевым
20:22 Троизи: стадионы в России – одни из лучших, на которых мне приходилось играть
20:11 Созин: Кокорин и Дзюба объявили войну футбольному сообществу
20:09 Лёв одержал 100-ю победу в 150-м матче в качестве наставника сборной Германии
20:05 «Ахмат» в контрольном матче разгромил «Вёргль», Балай оформил хет-трик
20:02 Германия – Камерун: Тимо Вернер получил награду BUD AF Man of the Match
20:02 Чили — Австралия: Троизи получил награду BUD AF Man of the Match
19:56 Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций — 2017
19:55 Чили сыграла вничью с Австралией и заняла второе место в группе B КК
19:54 Германия обыграла Камерун и заняла первое место в группе B Кубка конфедераций
19:30 Германия – Камерун: арбитр показал красную карточку после видеоповтора
19:22 За игрой Чили – Австралия наблюдают 33 639 зрителей, Германия – Камерун — 30 230
19:20 «Суонси» отклонил предложение «Эвертона» по Сигурдссону в размере £ 27 млн
19:04 Акинфеев получит отдых после КК-2017, Васин и Головин сразу присоединятся к ЦСКА
19:00 Гол Троизи на 42-й минуте принёс билет на ЧМ-2018 обладателю карты Visa на 4214
18:34 Власти Сочи заявили о готовности города к проведению ЧМ-2018
18:16 Мутко: не мыслим сборную России без Акинфеева, а ошибки бывают и у Буффона
17:56 Аленичев: реализация у «Енисея» хромает, но отношением ребят к работе я доволен
17:49 Стал известен стартовый состав «Динамо» на товарищеский матч с «Ваккером»
17:33 Молодёжная команда «Реала» под руководством Гути оформила требл в Испании
17:31 Доннарумма дал понять, что не намерен увольнять своего агента Райолу
17:18 Очоа: Акинфеев является вратарём мирового уровня
17:15 Кэхилл станет 2-м игроком, достигшим отметки в 100 матчей за сборную Австралии
17:00 Лебеденко стал игроком московского «Арарата»
16:50 Браво выйдет в стартовом составе сборной Чили в матче с командой Австралии
16:45 Германия — Камерун: стали известны стартовые составы команд
16:31 Гол Одила Ахмедова помог «Шанхай СИПГ» разгромить «Хэнань Цзянье»
16:28 Нигматуллин: для Дзюбы и Кокорина дорога на чемпионат мира закрыта
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017