Зобнин: очень переживал за сборную России, очень хотелось ей помочь

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который не попал в состав сборной России на Кубок конфедераций из-за травмы, рассказал, как переживал за национальную команду во время матчей турнира.
«Многие любители футбола считают, что меня очень не хватало национальной сборной в матчах Кубка конфедераций? Спасибо болельщикам за такую оценку! Признаюсь, что очень переживал за команду, за ребят, и даже не представляете, как хотелось помочь им в том или ином матче, в том или ином ключевом эпизоде — особенно когда было трудно. С другой стороны — один в поле не воин. И футбольное поле не исключение», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».