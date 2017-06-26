Скиллачи продлил контракт с «Бастией» на один год

Защитник «Бастии» Себастьен Скиллачи принял решение продлить контракт со своей командой. Как сообщает пресс-служба французского клуба, 36-летний футболист подписал новое соглашение на один год. Отметим, что по итогам прошлого сезона «Бастия» вылетела в Лигу 2.
Француз в сезоне-2016/17 сыграл в чемпионате Франции 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Ранее Скиллачи выступал за «Лион», «Севилью», лондонский «Арсенал» и другие команды. В составе «Монако» игрок выходил в финал Лиги чемпионов сезона-2003/04.