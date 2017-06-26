Кудряшов: новая сборная строится не так быстро, но мы сделали полшага вперёд

Защитник «Ростова» и сборной России Фёдор Кудряшов после поражения в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики (1:2) поделился впечатлениями от игры национальной команды.
«Мы сильно расстроены поражением. Считаю, что команда провела неплохой матч, имела много голевых моментов. Необходимо было их реализовывать, чтобы чувствовать себя спокойно. Однако рассуждать в сослагательном наклонении уже бессмысленно. Мексика проходит в полуфинал, а мы выбываем из турнира.
Футбол — это командный вид спорта. Проиграла команда, а не наш вратарь. В других играх Игорь Акинфеев стоял великолепно, но об этом все молчали. Сегодня он пропустил и стал главной мишенью для критики. Это неправильно.
Новая сборная строится не так быстро, как хотелось бы. Но мы сделали полшага вперёд. Каждый игрок продолжит работать над собой, а к следующему сбору Станислав Саламович определится, кто будет дальше вызываться в сборную, а кто нет", — цитируют Кудряшова «Известия».