Кирьяков рассказал немецким СМИ, почему ушёл из тульского «Арсенала»

Бывший нападающий московского «Динамо», «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков, возглавлявший тульский «Арсенал», рассказал немецким СМИ, почему покинул свой пост. «Арсенал» под его руководством сумел сохранить прописку в российской Премьер-Лиге.
«Я не хотел вновь бороться за выживание, мне хочется добиться большего. Для этого я хотел усилить состав команды. Однако мне этого не обещали, в результате чего я и сделал свои выводы», — приводит слова Кирьякова Karlsruhe-News.
На вопрос о том, связывались ли с ним немецкие клубы, Кирьяков сказал: «Я открыт для всех предложений».
Делясь мнением о работе тренера, Кирьяков сказал: «Я должен признаться, что тренер, чувствуя ответственность за команду, думает о ней день и ночь. Тогда у него едва ли остаётся время, чтобы позаботиться о себе. Я работаю очень много. Сначала я не думал, что эта работа настолько трудна. Есть очень высокое давление, и иногда я сплю три-четыре часа в сутки. Ведь думаешь постоянно о том, как усилить игру команды».