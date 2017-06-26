Экс-игрок «Баварии»: Толиссо сильнее Саншеша. Возможно, намного сильнее

Бывший защитник «Баварии» и «Бордо» Гернот Рор считает, что мюнхенцы поступили правильно, приобретя у «Лиона» полузащитника Корентина Толиссо. Последнего он сравнил с хавбеком немецкого гранда и сборной Португалии Ренату Саншешем.
«Толиссо сильнее Саншеша. Возможно, намного сильнее. Толиссо способен играть на позиции шестого, седьмого, восьмого и десятого номеров. У него отличная скоростно-силовая подготовка. Он постоянно нацелен на ворота соперника и может быть невероятно эффективен», — приводит слова Рора Spox.
«Лион» объявил сумму трансфера Толиссо в «Баварию»