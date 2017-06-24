Акинфеев: ну что мне, пойти повеситься?

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики и ответил на вопрос о своей ошибке в эпизоде со вторым голом. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом.
Турнир всегда обидно покидать. Даже на юношеском уровне. Мы проиграли не сказать чтобы заслуженно, какая-то игра у нас появилась», — передает слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.