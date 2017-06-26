Чорлука: прошло 2 месяца после операции, уже не терпится вернуться в Москву

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука продолжает восстановление после тяжёлой травмы, которую он получил в ходе матча с «Амкаром» (3:3) в 24-м туре РФПЛ.
«Сегодня уже два месяца после операции на ахилле. Работаю над своим восстановлением. Уже не терпится вернуться в Москву», — написал Чорлука на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В минувшем сезоне РФПЛ 31-летний Чорлука провёл 19 матчей (18 — с первых минут), в которых получил две жёлтые карточки, сделал один голевой пас и один раз записал на свой счёт автогол.
Фото доступно на странице Чорлуки в «Твиттере».