Сорокин: теперь пунктов выдачи фан-ID у стадионов будет больше

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что на ЧМ-2018 число пунктов выдачи фан-ID у стадионов будет увеличено.
«Вы можете наблюдать, какое количество людей вовлечено в организацию Кубка конфедераций. Тысячи болельщиков посетили матчи, больше четырёх тысяч фан-ID было выдано. 180 бесплатных поездов было запущено. Мы получили позитивные отзывы от болельщиков. Но у нас впереди ещё четыре матча, невероятно важных, так что давайте не сбавлять оборотов.
Отказы выдачи фан-ID — этим оргомитет не занимается. Могу предположить, что этим немногочисленным лицам был по каким-то причинам запрещён доступ на стадион. Напомню, что у нас было изменено законодательство, либо эти лица предоставили недостоверную информацию. Это не совсем наша работа, уверен, что это были единичные случаи. Отмечу, что те лица не находятся в задержании, они на свободе.
Поддержка со стороны российских болельщиков других команд огромна. Они неистово поддерживают сборные других стран. Мы слышали, как в Петербурге стадион скандировал — «Камерун», в Москве — «Чили». Посещение российской публики очень солидное, нужно задать вопрос иностранным журналистам, почему они не приехали. Болельщики Германии, Португалии должны сами себя спросить, почему они не поехали поддержать свои команды.
Есть программа представления бесплатных билетов. Мы рассчитывали, что зрители с бесплатными билетами заблаговременно получат фан-ID, а не будут перед матчем получать их у стадионов. От этого возникли и очереди. Теперь пунктов выдачи фан-ID у стадионов будет больше. Три центра у стадиона не могут справиться с таким наплывом болельщиков. То же самое касается чемпионата мира, призываем заблаговременно зрителей заботиться об этом.
Цифр по поводу количества распространённых бесплатных билетов нет. Самим распространением оргкомитет не занимается, это работа ответственных лиц от регионов. У нас не было до сих пор сомнений по поводу их работы, они содержатели информации о социально незащищённых лицах в их городах. Отмечу, что мы предоставляем возможность волонтёрам, которые не заняты в этот день, посетить бесплотно матчи", — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.