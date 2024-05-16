«Ювентус» предложил Тьяго Мотте трёхлетний контракт — Фабрицио Романо

«Ювентус» намерен назначить итальянского специалиста Тьяго Мотту, возглавляющего «Болонью», на должность главного тренера туринского клуба, предложив ему трудовое соглашение, рассчитанное на три года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «Ювентусе» впечатлены работой Мотты. Сам итальянский специалист вскоре объявит руководству «Болоньи» о своём решении.

Напомним, после 36 туров итальянской Серии А «Болонья» набрала 67 очков и занимает третье место, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. После аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Ювентус» заработал 67 очков и располагается на четвёртой строчке.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: