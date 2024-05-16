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«Ювентус» предложил Тьяго Мотте трёхлетний контракт — Фабрицио Романо

«Ювентус» предложил Тьяго Мотте трёхлетний контракт — Фабрицио Романо
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«Ювентус» намерен назначить итальянского специалиста Тьяго Мотту, возглавляющего «Болонью», на должность главного тренера туринского клуба, предложив ему трудовое соглашение, рассчитанное на три года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «Ювентусе» впечатлены работой Мотты. Сам итальянский специалист вскоре объявит руководству «Болоньи» о своём решении.

Напомним, после 36 туров итальянской Серии А «Болонья» набрала 67 очков и занимает третье место, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. После аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Ювентус» заработал 67 очков и располагается на четвёртой строчке.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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