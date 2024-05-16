«Лидс» прибегнет к распродаже своих игроков, если не выйдет в АПЛ — Daily Mail

Боссам «Лидс Юнайтед» придётся прибегнуть к неординарным действиям ради сохранения финансовой стабильности клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, чтобы установить стабильную финансовую картину в клубе, руководству клуба придётся продать своих футболистов на сумму свыше £ 100 млн в случае, если не удастся получить дополнительные доходы после возможного выхода в английскую Премьер-лигу. Так, первым команду может покинуть самый востребованный футболист – полузащитник Крисенсио Саммервилл. Отмечается, что меры по продаже дорогостоящих игроков могут помочь покрыть операционные убытки «Лидса», если клуб не получит повышения по итогам нынешнего сезона Чемпионшипа.

Напомним, «Лидс» завершил сезон Чемпионшипа на третьем месте с 90 очками, сумев квалифицироваться в плей-офф выхода в дивизион выше. Сегодня, 16 мая, команда Даниэля Фарке проведёт решающую, ответную игру переходного этапа с «Норвич Сити».