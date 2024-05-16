Клаудиньо — самый влиятельный игрок сезона в РПЛ, Черников — среди россиян в лиге

464-й еженедельник CIES Football Observatory представил список полевых футболистов, чьи выступления оказали наибольшее влияние в сезоне-2023/2024 в 54 лигах по всему миру. Оценка воздействия рассчитывалась с учетом выступлений игроков в шести аспектах игры, минут в национальных чемпионатах и результатов путём подсчёта баллов каждого футболиста по стобалльной шкале.

Из числа игроков команд Российской Премьер-Лиги в рейтинг включены 20 футболистов. Самым влиятельным игроком чемпионата России сезона-2023/2024 стал полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо с рейтингом 69,3. На втором месте другой хавбек сине-бело-голубых, Вильмар Барриос (67,5), последовательные места в пятёрке самых влиятельных занимают ещё трое игроков «Зенита» Дуглас Сантос (64,3), Вендел (64,1), а также нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (63,5). При этом у санкт-петербургского клуба, который представляют шесть игроков, самое большое представительство в рейтинге: так, помимо указанных, в рейтинг включены также форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра (60,6) и защитник Страхинья Эракович (59,3).

Самым влиятельным футболистом в сезоне-2023/2024 из числа российских игроков лиги стал полузащитник «Краснодара» Александр Черников (62,6). Среди остальных в рейтинге пять игроков московского «Динамо»: Константин Тюкавин (61,5), Фабиан Бальбуэна (61,5), Роберто Фернандес (60,0), Диего Лаксальт (59,2) и Дмитрий Скопинцев (58,5), двое игроков из «Краснодара» – Хуниор Алонсо (61,4) и Эдуард Сперцян (60,9) по одному – из «Локомотива»: Максим Глушенков (61,2), «Рубина»: Мирлинд Даку (57,1), ЦСКА: Фёдор Чалов (58,0), «Крыльев Советов»: Фернандо Констанца (61,0), а также из «Ростова»: Максим Осипенко (60,5).