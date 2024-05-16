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«Спартак» может подписать 22-летнего вингера «Бенфики» Говею — Dr. Notável

«Спартак» может подписать 22-летнего вингера «Бенфики» Говею — Dr. Notável
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22-летний крайний нападающий «Бенфики» Тиагу Говея может стать новым игроком московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Dr. Notável в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Говея принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 22-летний футболист провёл на поле 748 минут в нынешнем сезоне. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 46 очков и занимают пятое место, отставая от лидирующего «Динамо» на семь очков.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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