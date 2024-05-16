Назван самый влиятельный футболист сезона по версии CIES Football Observatory

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464-й еженедельник CIES Football Observatory представил список полевых футболистов, чьи выступления оказали наибольшее влияние в сезоне-2023/2024 в 54 лигах по всему миру. Оценка воздействия рассчитывалась с учетом выступлений игроков в шести аспектах игры, минут в национальных чемпионатах и результатов путём подсчёта баллов каждого футболиста по стобалльной шкале.

Самым влиятельным футболистом мира в нынешнем сезоне футбольных лиг признан опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри, набравший 98,5 баллов.

В пятерку лучших последовательно включены также: Гранит Джака (92,3, «Байер»), Мартин Эдегор (89,9, «Арсенал»), Флориан Вирц (89,2 «Байер») и Тони Кроос (89,0 «Реал»).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин набрал 69,3 и находится в десятке лучших во французской Лиге 1. Отметим, что самым влиятельным футболистом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024 стал бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо (69,3).