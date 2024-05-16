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«Реал» планирует представить Мбаппе перед началом Евро, но ждёт разрешения «ПСЖ» — Marca

«Реал» планирует представить Мбаппе перед началом Евро, но ждёт разрешения «ПСЖ» — Marca
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Мадридский «Реал» рассчитывает на то, что ему удастся провести презентацию нападающего Килиана Мбаппе в качестве своего игрока перед началом чемпионата Европы, который стартует 14 июня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» планируют представить французского футболиста в даты с 3 по 9 июня. Однако для этого «Реалу» потребуется разрешение нынешнего клуба Мбаппе «ПСЖ», контракт с которым у него рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Напомним, ранее нападающий объявил о том, что покинет парижский клуб по окончании сезона. В СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт, рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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