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Максименко: каждый совет Реброва для меня полезен, он ведь давно играет в РФПЛ

26 июня 2017, понедельник. 18:01. Футбол

Вратарь «Спартака-2» Александр Максименко, который работает на сборах в Австрии с основной командой красно-белых, поделился впечатлениями от тренировок.

«Ощущаю себя хорошо, коллектив добрый, приняли сразу, тем более молодых игроков приехало много. Всё отлично. Очень тяжело, потому что душно, дышать нечем, вода не помогает, но привыкаешь быстро, поэтому всё хорошо.

С Ребровым работается отлично, он легко принимает в коллектив. Где надо — подскажет, где надо — напихает. Думаю, каждый его совет для меня полезен, он ведь давно в Премьер-Лиге играет. К каждому совету чётко прислушиваюсь. Селихов – тоже опытный игрок. Все подсказывают, все друг друга подбадривают", — сказал Максименко в интервью пресс-службе «Спартака».

Видео можно посмотреть в YouTube.

В Сети появились изображения формы «Спартака» на сезон-2017/18
Источник: Официальный канал ФК "Спартак" (Москва) в YouTube Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Александр Максименко Артём Ребров
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
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