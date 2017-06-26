Марадона: с радостью откликнусь на просьбу Путина, я его фанат

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сообщил, что вскоре прибудет в России на встречу с президентом страны Владимиром Путиным.
«Мы вновь пообщаемся с Путиным. Он мне позвонил и попросил кое-что сделать для чемпионата мира—2018, который состоится в России. Я фанат Путина и с радостью откликнусь на просьбу. Со мной уже связывались пару месяцев назад, но важно обсудить вопрос на личной встрече с президентом», — приводит слова Марадоны Olé со ссылкой на интервью американскому телевидению.
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