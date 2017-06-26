Гвардиола в Манчестере провёл встречу с форвардом «Боруссии» Д Дембеле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вечером 26 июня поужинал с нападающим дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле. Встреча состоялась в Манчестере, информирует Le10Sport.
«Манчестер Сити» является одним из топ-клубов, которые претендуют на Дембеле. По информации французской прессы, 20-летний футболист хочет покинуть «Боруссию» из-за ухода Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.
В минувшем сезоне Бундеслиги Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач. Контракт Усмана с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.